Sep 15 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Leicestershire and Derbyshire on Tuesday at Leicester, England Derbyshire Falcons win by 4 runs Derbyshire 1st innings Luis Reece st Lewis Hill b Callum Parkinson 3 Billy Godleman st Lewis Hill b Callum Parkinson 34 Wayne Madsen Run Out Colin Ackermann 33 Leus du Plooy c Will Davis b Gavin Griffiths 21 Matthew Critchley b Gareth Delany 14 Alex Hughes c Arron Lilley b Gavin Griffiths 25 Anuj Dal b Gavin Griffiths 14 Mattie McKiernan c Nick Welch b Gavin Griffiths 1 Extras 1b 0lb 0nb 0pen 1w 2 Total (20.0 overs) 147-8 Fall of Wickets : 1-8 Reece, 2-59 Madsen, 3-79 Godleman, 4-105 du Plooy, 5-108 Critchley, 6-139 Dal, 7-147 McKiernan, 8-147 Hughes Did Not Bat : Guest, Cohen, Melton Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Callum Parkinson 4 0 29 2 7.25 1w Colin Ackermann 3 0 15 0 5.00 Gavin Griffiths 4 0 35 4 8.75 Will Davis 4 0 33 0 8.25 Ben Mike 2 0 15 0 7.50 Gareth Delany 2 0 16 1 8.00 Arron Lilley 1 0 3 0 3.00 ....................................................... Leicestershire 1st innings Nick Welch b Matthew Critchley 32 Gareth Delany c Alex Hughes b Michael Cohen 18 Arron Lilley c Dustin Melton b Michael Cohen 2 Colin Ackermann c Brooke Guest b Alex Hughes 15 George Rhodes Not Out 30 Harry Dearden Not Out 36 Extras 0b 4lb 2nb 0pen 4w 10 Total (20.0 overs) 143-4 Fall of Wickets : 1-35 Delany, 2-45 Lilley, 3-71 Ackermann, 4-75 Welch Did Not Bat : Hill, Mike, Parkinson, Davis, Griffiths Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Wayne Madsen 1 0 9 0 9.00 Dustin Melton 4 0 32 0 8.00 2w Mattie McKiernan 2 0 17 0 8.50 Michael Cohen 4 0 23 2 5.75 2w 1nb Matthew Critchley 4 0 22 1 5.50 Alex Hughes 4 0 25 1 6.25 Luis Reece 1 0 11 0 11.00 ............................ Umpire Nicholas Cook Umpire Muhammad Syed Match Referee Tim Boon Home Scorer Paul Rogers Away Scorer Peter Johnson