Aug 31 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Derbyshire and Lancashire on Monday at Leeds, England Lancashire Lightning win by 4 runs Lancashire 1st innings Keaton Jennings c Anuj Dal b Matthew Critchley 29 Alex Davies c Leus du Plooy b Sam Conners 82 Steven Croft Run Out Matthew Critchley 38 Dane Vilas c Luis Reece b Ed Barnes 8 Josh Bohannon b Ed Barnes 4 Rob Jones Not Out 8 Danny Lamb Not Out 1 Extras 0b 2lb 2nb 0pen 4w 8 Total (20.0 overs) 178-5 Fall of Wickets : 1-63 Jennings, 2-137 Croft, 3-153 Vilas, 4-167 Davies, 5-174 Bohannon Did Not Bat : Bailey, Hartley, Hurt, Parkinson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mattie McKiernan 3 0 28 0 9.33 Sam Conners 3 0 33 1 11.00 1w 1nb Wayne Madsen 1 0 5 0 5.00 Ed Barnes 3 0 27 2 9.00 1w Matthew Critchley 4 0 30 1 7.50 Alex Hughes 3 0 31 0 10.33 1w Luis Reece 3 0 22 0 7.33 1w ......................................................... Derbyshire 1st innings Mattie McKiernan c Dane Vilas b Steven Croft 4 Billy Godleman b Steven Croft 7 Luis Reece c Alex Davies b Danny Lamb 39 Wayne Madsen c Rob Jones b Tom Hartley 44 Leus du Plooy c Rob Jones b Matthew Parkinson 29 Matthew Critchley Run Out Alex Davies 32 Alex Hughes c Liam Hurt b Tom Bailey 10 Anuj Dal Not Out 3 Harvey Hosein Not Out 1 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 3w 5 Total (20.0 overs) 174-7 Fall of Wickets : 1-4 McKiernan, 2-21 Godleman, 3-60 Reece, 4-121 du Plooy, 5-128 Madsen, 6-152 Hughes, 7-173 Critchley Did Not Bat : Barnes, Conners Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Steven Croft 4 0 29 2 7.25 Tom Bailey 4 0 31 1 7.75 Liam Hurt 2 0 27 0 13.50 Danny Lamb 4 0 31 1 7.75 1w Tom Hartley 2 0 13 1 6.50 Matthew Parkinson 4 0 41 1 10.25 2w ................................ Umpire James Middlebrook Umpire Peter Hartley Video Robert Robinson Match Referee Stuart Cummings Home Scorer John Potter Away Scorer John Virr