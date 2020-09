Sep 2 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Warwickshire and Gloucestershire on Wednesday at Birmingham, England Gloucestershire win by 57 runs Gloucestershire 1st innings Miles Hammond c Olly Stone b Henry Brookes 41 Chris Dent b Dan Mousley 3 Ian Cockbain Not Out 84 Jack Taylor b Jeetan Patel 3 Ryan Higgins Not Out 16 Extras 0b 6lb 0nb 0pen 4w 10 Total (12.0 overs) 157-3 Fall of Wickets : 1-15 Dent, 2-104 Hammond, 3-113 Taylor Did Not Bat : Bracey, Scott, van Buuren, Smith, Payne, Taylor Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jeetan Patel 3 0 32 1 10.67 2w Dan Mousley 1 0 9 1 9.00 Olly Stone 2 0 24 0 12.00 Henry Brookes 3 0 35 1 11.67 Tim Bresnan 1 0 24 0 24.00 Jake Lintott 1 0 10 0 10.00 Will Rhodes 1 0 17 0 17.00 .......................................................... Warwickshire 1st innings Ed Pollock b Graeme van Buuren 21 Adam Hose st James Bracey b Tom Smith 18 Sam Hain c Ian Cockbain b Tom Smith 11 Will Rhodes Run Out Jack Taylor 1 Michael Burgess b Ryan Higgins 2 Dan Mousley c Chris Dent b Tom Smith 3 Tim Bresnan c Jack Taylor b Tom Smith 9 Henry Brookes c Chris Dent b David Payne 16 Olly Stone c George Scott b Tom Smith 6 Jake Lintott Not Out 7 Jeetan Patel c George Scott b Matt Taylor 1 Extras 0b 1lb 4nb 0pen 0w 5 Total (11.1 overs) 100 all out Fall of Wickets : 1-22 Pollock, 2-55 Hose, 3-56 Hain, 4-56 Rhodes, 5-60 Burgess, 6-62 Mousley, 7-76 Bresnan, 8-83 Stone, 9-94 Brookes, 10-100 Patel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Graeme van Buuren 2 0 22 1 11.00 David Payne 2 0 20 1 10.00 Matt Taylor 1.1 0 19 1 16.29 2nb Tom Smith 3 0 16 5 5.33 Ryan Higgins 3 0 22 1 7.33 ............................. Umpire Paul Baldwin Umpire Russell Warren Video Tom Lungley Match Referee William Smith Home Scorer Melvin Smith Away Scorer Russ Dickinson