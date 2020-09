English Domestic Twenty20 Competition Scoreboard

Sep 5 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Essex and Kent on Saturday at London, England Kent Spitfires win by 29 runs Kent 1st innings Zak Crawley c Shane Snater b Simon Harmer 28 Daniel Bell-Drummond lbw Simon Harmer 81 Heino Kuhn b Aron Nijjar 3 Alex Blake Not Out 52 Jack Leaning c Varun Chopra b Paul Walter 7 Grant Stewart c Paul Walter b Shane Snater 4 Jordan Cox c Cameron Delport b Matthew Quinn 0 Tim Groenewald Not Out 1 Extras 0b 4lb 6nb 0pen 6w 16 Total (20.0 overs) 192-6 Fall of Wickets : 1-83 Crawley, 2-87 Kuhn, 3-151 Bell-Drummond, 4-178 Leaning, 5-187 Stewart, 6-190 Cox Did Not Bat : Milnes, Klaassen, Qayyum Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Aron Nijjar 4 0 41 1 10.25 1w Matthew Quinn 3 0 27 1 9.00 1w Shane Snater 3 0 43 1 14.33 3nb Dan Lawrence 1 0 14 0 14.00 Simon Harmer 4 0 21 2 5.25 Cameron Delport 3 0 25 0 8.33 Paul Walter 2 0 17 1 8.50 ................................................................ Essex 1st innings Varun Chopra st Jordan Cox b Imran Qayyum 41 Cameron Delport b Tim Groenewald 28 Tom Westley c Daniel Bell-Drummond b Imran Qayyum 4 Dan Lawrence c Heino Kuhn b Imran Qayyum 7 Paul Walter Run Out Daniel Bell-Drummond 1 Ryan ten Doeschate c Zak Crawley b Grant Stewart 42 Adam Wheater Not Out 13 Simon Harmer b Fredrick Klaassen 7 Shane Snater Not Out 16 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 3w 4 Total (20.0 overs) 163-7 Fall of Wickets : 1-41 Delport, 2-57 Westley, 3-73 Lawrence, 4-78 Walter, 5-94 Chopra, 6-133 ten Doeschate, 7-143 Harmer Did Not Bat : Nijjar, Quinn Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Alex Blake 2 0 18 0 9.00 Matthew Milnes 3 0 30 0 10.00 Fredrick Klaassen 4 0 29 1 7.25 1w Tim Groenewald 3 0 27 1 9.00 1w Imran Qayyum 4 0 25 3 6.25 Grant Stewart 4 0 33 1 8.25 1w ................................ Umpire Ian Gould Umpire Benjamin Debenham Video Neil Bainton Match Referee Stephen Davis Home Scorer Philip Makepeace Away Scorer Debbie Beesley