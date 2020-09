Sep 16 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Hampshire and Essex on Wednesday at Southampton, England Essex Eagles win by 54 runs Essex 1st innings Cameron Delport c Ryan Stevenson b Mason Crane 31 Tom Westley c Lewis McManus b Ryan Stevenson 51 Dan Lawrence Not Out 49 Michael Pepper b Chris Wood 5 Ryan ten Doeschate Not Out 29 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 2w 3 Total (20.0 overs) 168-3 Fall of Wickets : 1-57 Delport, 2-95 Westley, 3-110 Pepper Did Not Bat : Walter, Harmer, Quinn, Plom, Nijjar, Cook Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Shaheen Afridi 4 0 21 0 5.25 1w Chris Wood 4 0 42 1 10.50 1w Ian Holland 4 0 37 0 9.25 Mason Crane 4 0 27 1 6.75 Ryan Stevenson 4 0 40 1 10.00 .................................................... Hampshire 1st innings George Munsey c Sam Cook b Aron Nijjar 4 James Vince c Michael Pepper b Jack Plom 0 Sam Northeast c Paul Walter b Matthew Quinn 10 Joe Weatherley c&b Aron Nijjar 16 Ian Holland b Sam Cook 2 James Fuller c Aron Nijjar b Paul Walter 15 Lewis McManus b Aron Nijjar 0 Chris Wood c Dan Lawrence b Simon Harmer 18 Ryan Stevenson c Paul Walter b Jack Plom 17 Mason Crane Not Out 12 Shaheen Afridi Not Out 9 Extras 1b 2lb 4nb 0pen 4w 11 Total (20.0 overs) 114-9 Fall of Wickets : 1-4 Munsey, 2-4 Vince, 3-20 Northeast, 4-32 Holland, 5-38 Weatherley, 6-38 McManus, 7-63 Fuller, 8-85 Wood, 9-94 Stevenson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Aron Nijjar 4 0 22 3 5.50 Jack Plom 4 0 18 2 4.50 Matthew Quinn 1 0 5 1 5.00 1w Sam Cook 3 0 19 1 6.33 2w 1nb Simon Harmer 4 0 26 1 6.50 1w Paul Walter 4 1 21 1 5.25 1nb ................................ Umpire Billy Taylor Umpire Benjamin Debenham Match Referee Peter Such Home Scorer Kareen Rouse Away Scorer Alan Mills