Sep 16 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Kent and Middlesex on Wednesday at Canterbury, England Middlesex win by 2 runs Middlesex 1st innings Max Holden c Daniel Bell-Drummond b Fredrick Klaassen 4 Stevie Eskinazi Run Out Daniel Bell-Drummond 26 Joe Cracknell lbw Grant Stewart 50 Martin Andersson st Jordan Cox b Imran Qayyum 1 John Simpson Run Out Matthew Milnes 46 Luke Hollman Run Out Jordan Cox 46 Tom Helm Not Out 0 Extras 0b 3lb 2nb 0pen 6w 11 Total (20.0 overs) 184-6 Fall of Wickets : 1-4 Holden, 2-68 Cracknell, 3-73 Andersson, 4-111 Eskinazi, 5-181 Simpson, 6-184 Hollman Did Not Bat : Cummins, Sowter, Murtagh, Finn Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Joe Denly 3 0 35 0 11.67 1w Matthew Milnes 4 0 47 0 11.75 1nb Fredrick Klaassen 4 0 40 1 10.00 Grant Stewart 3 0 25 1 8.33 Imran Qayyum 4 0 21 1 5.25 1w Jack Leaning 2 0 13 0 6.50 ............................................................... Kent 1st innings Zak Crawley c Miguel Cummins b Tom Helm 1 Daniel Bell-Drummond c Stevie Eskinazi b Tom Helm 89 Joe Denly c Stevie Eskinazi b Tim Murtagh 14 Heino Kuhn c Stevie Eskinazi b Miguel Cummins 11 Alex Blake c John Simpson b Steven Finn 6 Jack Leaning c Nathan Sowter b Tim Murtagh 14 Jordan Cox Not Out 39 Grant Stewart Run Out Luke Hollman 3 Matthew Milnes Not Out 1 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 2w 4 Total (20.0 overs) 182-7 Fall of Wickets : 1-6 Crawley, 2-27 Denly, 3-64 Kuhn, 4-71 Blake, 5-94 Leaning, 6-176 Bell-Drummond, 7-181 Stewart Did Not Bat : Qayyum, Klaassen Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Tom Helm 4 0 42 2 10.50 Tim Murtagh 4 0 23 2 5.75 Steven Finn 3 0 25 1 8.33 2w Miguel Cummins 3 0 34 1 11.33 Nathan Sowter 4 0 41 0 10.25 Luke Hollman 2 0 15 0 7.50 ............................ Umpire Nigel Llong Umpire Neil Bainton Match Referee Stephen Davis Home Scorer Lorne Hart Away Scorer Andy Bateup