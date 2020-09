English Domestic Twenty20 Competition Scoreboard

Sep 1 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Somerset and Glamorgan on Tuesday at Taunton, England Somerset win by 8 wickets Glamorgan 1st innings Billy Root c Ben Green b Josh Davey 5 Dan Douthwaite lbw Max Waller 0 Andrew Balbirnie c Ben Green b Oliver Sale 17 Chris Cooke c Tom Abell b Ben Green 42 Kiran Carlson c Max Waller b Ben Green 5 Callum Taylor c James Hildreth b Ben Green 12 Graham Wagg c George Bartlett b Josh Davey 13 Andrew Salter c Josh Davey b Ben Green 0 Marchant de Lange Not Out 28 Timm van der Gugten Not Out 5 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 4w 6 Total (20.0 overs) 133-8 Fall of Wickets : 1-1 Douthwaite, 2-22 Balbirnie, 3-25 Root, 4-56 Carlson, 5-82 Taylor, 6-90 Cooke, 7-90 Salter, 8-120 Wagg Did Not Bat : Sisodiya Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Max Waller 4 0 31 1 7.75 1w Craig Overton 2 0 10 0 5.00 2w Oliver Sale 4 0 34 1 8.50 1w Josh Davey 3 0 17 2 5.67 Roelof van der Merwe 3 0 13 0 4.33 Ben Green 4 0 26 4 6.50 ............................................................. Somerset 1st innings George Bartlett c Andrew Balbirnie b Andrew Salter 13 Steve Davies c Callum Taylor b Timm van der Gugten 9 James Hildreth Not Out 34 Tom Abell Not Out 74 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 2w 4 Total (16.1 overs) 134-2 Fall of Wickets : 1-15 Bartlett, 2-24 Davies Did Not Bat : Byrom, Green, Overton, van der Merwe, Sale, Davey, Waller Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Prem Sisodiya 4 0 27 0 6.75 Andrew Salter 4 0 36 1 9.00 Timm van der Gugten 2.1 0 15 1 6.92 Marchant de Lange 2 0 18 0 9.00 1w Dan Douthwaite 2 0 20 0 10.00 1w Graham Wagg 2 0 16 0 8.00 .............................. Umpire Jeremy Lloyds Umpire Ian Blackwell Match Referee Richard Ellison Home Scorer Polly Rhodes Away Scorer Colin Crees