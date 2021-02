Feb 26 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Friday (start times are CET) PEC Zwolle (0) 4 Scorers: V. Misidjan 52, T. Buitink 70, B. van Polen 89, E. Reijnders 90+2 Yellow card: Huiberts 77 Subs used: Ghoochannejhad 74 (Buitink), Reijnders 79 (Huiberts), Nakayama 85 (Saymak), Pherai 85 (Misidjan) Heerenveen (1) 1 Scorers: M. van Bergen 27 Yellow card: de Jong 83, Veerman 83 Subs used: Woudenberg 57 (Kaib), Kongolo 65 (Halilović), Nygren 65 (Schöne), Meier 76 (Dresevic) Referee: Laurens Gerrets ................................................................. Saturday, February 27 fixtures (CET/GMT) Utrecht v Emmen (1630/1530) ADO Den Haag v RKC Waalwijk (1845/1745) Vitesse v VVV (2000/1900) Heracles v Twente (2100/2000) Sunday, February 28 fixtures (CET/GMT) Sparta Rotterdam v Willem II (1215/1115) Groningen v Fortuna Sittard (1430/1330) PSV v Ajax (1430/1330) AZ v Feyenoord (1645/1545)