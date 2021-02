Eredivisie Summaries

Feb 24 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Wednesday (start times are CET) Willem II (0) 1 Scorers: M. Trésor 48pen Yellow card: Heerkens 37, Peters 60, Peters 75 (2nd), Owusu 96 Subs used: Trésor 46 (Köhlert), Köhn 62 (Heerkens), van Beek 79 (Pavlidis), Selahi 85 (Pol Llonch), Romeny 85 (Nunnely) ADO Den Haag (0) 1 Scorers: S. Pinas 62pen Red card: Gomelt 42 Subs used: Del Fabro 46 (Kishna), Besuijen 58 (Adekanye), Arweiler 58 (El Khayati), Goossens 58 (Zuiverloon) Referee: Siemen Mulder ................................................................. Groningen (18:45) Feyenoord ................................................................. Friday, February 26 fixtures (CET/GMT) PEC Zwolle v Heerenveen (2000/1900) Saturday, February 27 fixtures (CET/GMT) Utrecht v Emmen (1630/1530) ADO Den Haag v RKC Waalwijk (1845/1745) Vitesse v VVV (2000/1900) Heracles v Twente (2100/2000) Sunday, February 28 fixtures (CET/GMT) Sparta Rotterdam v Willem II (1215/1115) Groningen v Fortuna Sittard (1430/1330) PSV v Ajax (1430/1330) AZ v Feyenoord (1645/1545)