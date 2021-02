Eredivisie Summaries

Feb 13 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) Groningen (1) 1 Scorers: J. Larsen 16 Yellow card: te Wierik 48 Subs used: Abraham 78 (da Cruz), Dankerlui 78 (Suslov), Dammers 94 (Larsen) PEC Zwolle (0) 0 Red card: Clement 59 Yellow card: Pherai 51 Subs used: Paal 63 (Saymak), Huiberts 63 (Buitink), Reijnders 71 (Pherai), Drost 83 (Misidjan) Referee: Jeroen Manschot ................................................................. Sparta Rotterdam (14:15) Fortuna Sittard ................................................................. ADO Den Haag (16:30) PSV ................................................................. Heracles (18:45) Ajax ................................................................. Sunday, February 14 fixtures (CET/GMT) AZ v Heerenveen (1215/1115) Utrecht v VVV (1430/1330) Feyenoord v Willem II (1430/1330) Vitesse v Twente (1645/1545)