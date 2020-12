Eredivisie Summaries

Dec 13 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Vitesse (1) 1 Scorers: O. Darfalou 39 Yellow card: Wittek 68, Bazoer 87 Subs used: Gong 78 (Manhoef), Huisman 78 (Openda), Buitink 92 (Darfalou) Heerenveen (0) 1 Scorers: S. Floranus 54 Yellow card: Woudenberg 58, Floranus 91 Subs used: Hajal 46 (Meier) Referee: Allard Lindhout ................................................................. VVV (14:30) Feyenoord ................................................................. Willem II (14:30) Sparta Rotterdam ................................................................. PSV (16:45) Utrecht ................................................................. Twente (20:00) AZ ................................................................. Friday, December 18 fixtures (CET/GMT) PEC Zwolle v Emmen (2000/1900)