Oct 31 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) Twente (3) 5 Scorers: Q. Menig 5, Danilo 29, W. Brama 33, V. Černý 51, L. Ilić 84 Yellow card: Pierie 47 Subs used: Smal 69 (Oosterwolde), Staring 69 (Pierie), Ilić 83 (Bosch), Dervişoğlu 83 (Černý), Zerrouki 88 (Roemeratoe) PEC Zwolle (0) 1 Scorers: E. Reijnders 74 Subs used: Doue 37 (Lam), van Duinen 46 (Ghoochannejhad), van den Belt 59 (Strieder), Drost 59 (Leemans), Lagsir 77 (Huiberts) Referee: Serdar Gözübüyük ................................................................. Ajax in play Fortuna Sittard ................................................................. Groningen in play VVV ................................................................. Willem II (21:00) Vitesse ................................................................. Sunday, November 1 fixtures (CET/GMT) Heracles v Utrecht (1215/1115) Sparta Rotterdam v Heerenveen (1430/1330) Emmen v Feyenoord (1430/1330) PSV v ADO Den Haag (1645/1545) AZ v RKC Waalwijk (2000/1900)