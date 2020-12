Eredivisie Summaries

Dec 11 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Friday (start times are CET) Heracles (0) 1 Scorers: D. Burgzorg 90+3 Yellow card: Burgzorg 57 Subs used: Burgzorg 46 (Rente), Bijleveld 46 (Schoofs), van der Water 61 (Kiomourtzoglou), Jakobsen 80 (Szőke) Fortuna Sittard (1) 2 Scorers: M. Rente 31og, S. Polter 60 Yellow card: Cox 33, Seuntjens 48, Rota 52, van Osch 76 Subs used: Ňinaj 67 (Rota), Dianessy 81 (Lisandro Semedo), El Ablak 81 (Seuntjens), van Beijnen 90 (Hansson) Referee: Erwin Blank ................................................................. Saturday, December 12 fixtures (CET/GMT) Groningen v RKC Waalwijk (1630/1530) Emmen v ADO Den Haag (1845/1745) Ajax v PEC Zwolle (2000/1900) Sunday, December 13 fixtures (CET/GMT) Vitesse v Heerenveen (1215/1115) VVV v Feyenoord (1430/1330) Willem II v Sparta Rotterdam (1430/1330) PSV v Utrecht (1645/1545) Twente v AZ (2000/1900)