Eredivisie Summaries

Nov 21 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) Willem II (2) 2 Scorers: V. Pavlidis 7, G. Sağlam 18 Yellow card: Pol Llonch 62, Trésor 86 Subs used: Yeboah 68 (Nunnely), Gladon 79 (Pavlidis), Schippers 81 (Owusu) VVV (1) 1 Scorers: G. Giakoumakis 34 Yellow card: Hunte 73 Subs used: John 80 (Linthorst), Hupperts 80 (Hunte), van Dijck 84 (Giakoumakis), Kum 84 (Schäfer), Machach 89 (Gelmi) Referee: Erwin Blank ................................................................. Groningen in play Vitesse ................................................................. PEC Zwolle (21:00) Utrecht ................................................................. Sunday, November 22 fixtures (CET/GMT) Ajax v Heracles (1215/1115) Sparta Rotterdam v ADO Den Haag (1430/1330) Fortuna Sittard v Feyenoord (1430/1330) Twente v PSV (1645/1545) RKC Waalwijk v Heerenveen (1645/1545) AZ v Emmen (2000/1900)