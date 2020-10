Oct 18 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) Heracles (0) 0 Yellow card: Pröpper 65 Missed penalty: R. Vloet 37 Subs used: Breukers 50 (Fadiga), Szőke 67 (Vloet), de la Torre 86 (Bakış), Cijntje 87 (Burgzorg), Jakobsen 87 (van der Water) RKC Waalwijk (1) 1 Scorers: S. Bakari 26 Yellow card: Sow 42 Subs used: El Haddouti 55 (Ngonge), John 71 (Damaşcan), van der Venne 71 (Sow), Azhil 87 (Tahiri) Referee: Jannick van der Laan ................................................................. AZ (2) 2 Scorers: J. Karlsson 2, C. Stengs 24 Red card: Svensson 41 Yellow card: de Wit 78 Subs used: Chatzidiakos 63 (Karlsson) VVV (0) 2 Scorers: E. Linthorst 86, G. Giakoumakis 88pen Yellow card: Machach 19, Gelmi 30, Hunte 46 Subs used: Hunte 46 (Gelmi), Ćorić 63 (Machach), Arias 74 (John), van Dijck 81 (Schmitz) Referee: Christiaan Bax ................................................................. Willem II (0) 0 Yellow card: Holmén 47, Sağlam 64, Nelom 70 Subs used: Yeboah 43 (Saddiki), Schippers 46 (Owusu), van der Heijden 66 (Sağlam), Gladon 73 (Romeny) Twente (1) 3 Scorers: Danilo 2, J. Oosterwolde 48, Danilo 62 Yellow card: Lamprou 83 Missed penalty: Danilo 62 Subs used: Lamprou 66 (Menig), Dervişoğlu 84 (Bosch), Jeremejeff 84 (Danilo), Selahi 89 (Černý), Zerrouki 90 (Roemeratoe) Referee: Dennis Higler ................................................................. Sunday, October 18 fixtures (CET/GMT) Feyenoord v Sparta Rotterdam (1215/1015) Ajax v Heerenveen (1430/1230) ADO Den Haag v Vitesse (1430/1230) Groningen v Utrecht (1645/1445) PEC Zwolle v PSV (1645/1445) Emmen v Fortuna Sittard (2000/1800) Wednesday, October 21 fixtures (CET/GMT) RKC Waalwijk v PEC Zwolle (1730/1530)