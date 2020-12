Dec 27 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Utrecht (1) 2 Scorers: E. Elia 30, Adrián Dalmau 90+3 Yellow card: Hoogma 16, van Overeem 49, Gustafson 63 Subs used: Sylla 66 (Elia), Adrián Dalmau 77 (Ramselaar) AZ (0) 2 Scorers: T. Koopmeiners 64pen, C. Stengs 83 Subs used: Druijf 58 (Evjen), Aboukhlal 81 (Karlsson), Familio-Castillo 89 (Boadu) Referee: Pol van Boekel .................................................................