European Tour BMW PGA Championship Scores

Oct 11 (OPTA) - Scores from the European Tour BMW PGA Championship on Sunday -19 Tyrrell Hatton (England) 66 67 69 67 -15 Victor Perez (France) 69 66 70 68 -14 Patrick Reed (USA) 70 68 68 68 Andy Sullivan (England) 71 69 69 65 -13 Ian Poulter (England) 69 70 68 68 -12 Eddie Pepperell (England) 67 70 70 69 -11 Matthew Fitzpatrick (England) 67 65 76 69 Joachim B. Hansen (Denmark) 68 67 70 72 Renato Paratore (Italy) 73 69 68 67 -10 Scott Hend (Australia) 68 69 73 68 Martin Kaymer (Germany) 73 68 69 68 Marcus Kinhult (Sweden) 72 67 71 68 -9 Tommy Fleetwood (England) 71 68 67 73 David Horsey (England) 70 69 67 73 Shane Lowry (Republic of Ireland) 67 65 74 73 Jordan L Smith (England) 72 67 71 69 Sami Valimaki (Finland) 72 67 74 66 -8 Andrew Johnston (England) 68 71 71 70 Lee Westwood (England) 70 71 71 68 -7 Ross Fisher (England) 72 72 69 68 Ryan Fox (New Zealand) 68 70 73 70 Masahiro Kawamura (Japan) 70 69 69 73 Richie Ramsay (Scotland) 71 71 71 68 -6 Steven Brown (England) 75 67 68 72 Graeme McDowell (Northern Ireland) 73 70 72 67 Matt Wallace (England) 69 71 72 70 -5 Garrick Higgo (South Africa) 69 71 71 72 Pablo Larrazábal (Spain) 73 69 66 75 Thorbjørn Olesen (Denmark) 71 71 71 70 Matthieu Pavon (France) 71 73 71 68 Erik Van Rooyen (South Africa) 76 68 71 68 -4 Adri Arnaus (Spain) 66 70 74 74 Victor Dubuisson (France) 72 71 71 70 Grant Forrest (Scotland) 69 67 76 72 Joakim Lagergren (Sweden) 69 72 73 70 Danny Willett (England) 71 71 74 68 -3 Michael Bullen (England) 71 72 71 71 Justin Rose (England) 68 75 72 70 Matthias Schwab (Austria) 68 71 78 68 -2 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 71 70 72 73 Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 72 72 70 72 Padraig Harrington (Republic of Ireland) 72 71 72 71 Bernd Wiesberger (Austria) 70 72 72 72 -1 Sean Crocker (USA) 72 70 72 73 Julien Guerrier (France) 72 67 75 73 Matthew Southgate (England) 70 73 76 68 Jeunghun Wang (Korea Republic) 72 70 69 76 0 Thomas Detry (Belgium) 72 71 76 69 Gavin Green (Malaysia) 67 71 74 76 Alexander Levy (France) 72 68 77 71 Robert Rock (England) 69 70 72 77 Kalle Samooja (Finland) 71 73 73 71 Shubhankar Sharma (India) 73 70 72 73 1 Nacho Elvira (Spain) 74 69 76 70 Wade Ormsby (Australia) 68 71 74 76 Tapio Pulkkanen (Finland) 71 73 74 71 2 Kristoffer Broberg (Sweden) 71 71 69 79 3 Romain Langasque (France) 71 72 77 71 Robert MacIntyre (Scotland) 73 68 77 73 4 Thomas Aiken (South Africa) 75 68 73 76 Stephen Gallacher (Scotland) 72 71 74 75 5 Thomas Pieters (Belgium) 72 71 73 77 Joël Stalter (France) 76 68 77 72 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 71 73 75 74 6 David Howell (England) 72 68 80 74 Søren Kjeldsen (Denmark) 73 71 76 74 8 Oliver Fisher (England) 72 72 72 80