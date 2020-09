Sep 11 (OPTA) - Scores from the European Tour Portugal Masters on Friday -14 Julien Guerrier (France) 62 66 -9 Sihwan Kim (Korea Republic) 67 66 -7 Marcus Armitage (England) 68 67 Liam Johnston (Scotland) 61 74 Matthew Jordan (England) 66 69 Adrian Meronk (Poland) 69 66 Wilco Nienaber (South Africa) 70 65 Antoine Rozner (France) 68 67 Adrien Saddier (France) 67 68 Martin Leth Simonsen (Denmark) 68 67 Scott Vincent (Zimbabwe) 70 65 -6 Nino Bertasio (Italy) 67 69 Laurie Canter (England) 64 72 George Coetzee (South Africa) 66 70 Jamie Donaldson (Wales) 69 67 Ryan Fox (New Zealand) 67 69 Paul Waring (England) 67 69 -5 Richard Bland (England) 67 70 Jonathan Caldwell (Northern Ireland) 65 72 Tom Gandy (Isle of Man) 69 68 Francesco Laporta (Italy) 67 70 Thorbjørn Olesen (Denmark) 66 71 Jason Scrivener (Australia) 69 68 Brandon Stone (South Africa) 67 70 Johannes Veerman (USA) 69 68 -4 Tomás Guimarães Bessa (Portugal) 68 70 Lucas Bjerregaard (Denmark) 67 71 Steven Brown (England) 68 70 David Drysdale (Scotland) 70 68 Sebastian Garcia Rodriguez (Spain) 70 68 Masahiro Kawamura (Japan) 67 71 Joakim Lagergren (Sweden) 69 69 Guido Migliozzi (Italy) 67 71 -3 Jorge Campillo (Spain) 68 71 Tommy Fleetwood (England) 68 71 Grant Forrest (Scotland) 72 67 Rikard Karlberg (Sweden) 72 67 Niklas Lemke (Sweden) 70 69 Garrick Porteous (England) 70 69 -2 Wil Besseling (Netherlands) 70 70 Alexander Björk (Sweden) 70 70 David Coupland (England) 72 68 Bryce Easton (South Africa) 68 72 Rhys Enoch (Wales) 69 71 Ben Evans (England) 69 71 Gonzalo Fernandez Castano (Spain) 71 69 Pablo Larrazábal (Spain) 69 71 David Law (Scotland) 69 71 Tapio Pulkkanen (Finland) 70 70 Ricardo Santos (Portugal) 69 71 Jack Senior (England) 69 71 Shubhankar Sharma (India) 73 67 Jordan L Smith (England) 73 67 Matthew Southgate (England) 69 71 Julian Suri (USA) 69 71 Toby Tree (England) 73 67 -1 Emilio Cuartero Blanco (Spain) 70 71 John Catlin (USA) 72 69 Alejandro Cañizares (Spain) 70 71 Stephen Gallacher (Scotland) 76 65 Ricardo Gouveia (Portugal) 69 72 Carlos Pigem (Spain) 72 69 Alvaro Quiros (Spain) 73 68 Andres Romero (Argentina) 71 70 Max Schmitt (Germany) 70 71 Marcel Schneider (Germany) 69 72 Sebastian Soderberg (Sweden) 66 75 Ben Stow (England) 72 69 Lars Van Meijel (Netherlands) 71 70 Dale Whitnell (England) 67 74 0 Maverick Antcliff (Australia) 74 68 Nacho Elvira (Spain) 71 71 Anton Karlsson (Sweden) 72 70 Maximilian Kieffer (Germany) 72 70 Jose-Filipe Lima (Portugal) 69 73 Gavin Moynihan (Republic of Ireland) 71 71 Zack Murray (Australia) 72 70 Robert Rock (England) 70 72 Kalle Samooja (Finland) 73 69 Ashun Wu (China PR) 69 73 1 Kristoffer Broberg (Sweden) 70 73 Jens Fahrbring (Sweden) 71 72 Jean-Baptiste Gonnet (France) 74 69 Sebastian Heisele (Germany) 73 70 Calum Hill (Scotland) 73 70 Raphaël Jacquelin (France) 70 73 Vitor Lopes (Portugal) 71 72 Joost Luiten (Netherlands) 71 72 Richard McEvoy (England) 72 71 Jake McLeod (Australia) 72 71 Robin Roussel (France) 70 73 Darius Van Driel (Netherlands) 77 66 2 Benjamin Hebert (France) 74 70 Daan Huizing (Netherlands) 73 71 José Maria Olazabal (Spain) 73 71 Chris Paisley (England) 75 69 3 Thomas Bjorn (Denmark) 71 74 Eduardo De La Riva (Spain) 74 71 Nicolai Von Dellingshausen (Germany) 73 72 Marcus Kinhult (Sweden) 72 73 4 Will Enefer (England) 74 72 Ewen Ferguson (Scotland) 73 73 Oliver Fisher (England) 71 75 Ross Fisher (England) 77 69 Grégory Havret (France) 71 75 Matthieu Pavon (France) 69 77 Damien Perrier (France) 77 69 Robin Sciot-Siegrist (France) 73 73 Cormac Sharvin (Northern Ireland) 70 76 5 Matthew Baldwin (England) 74 73 Lorenzo Gagli (Italy) 74 73 Joël Stalter (France) 74 73 6 Mathieu Fenasse (France) 77 71 Pedro Figueiredo (Portugal) 72 76 Jbe Kruger (South Africa) 74 74 HaoTong Li (China PR) 74 74 Wade Ormsby (Australia) 75 73 Andrea Pavan (Italy) 74 74 Haydn Porteous (South Africa) 72 76 Tomas Silva (Portugal) 70 78 Jonathan Thomson (England) 74 74 7 Peter Hanson (Sweden) 74 75 David Howell (England) 71 78 Jacques Kruyswijk (South Africa) 77 72 Pedro Lencart Silva (Portugal) 72 77 Joel Sjöholm (Sweden) 73 76 Justin Walters (South Africa) 73 76 8 Oliver Wilson (England) 76 74 9 Benjamin Poke (Denmark) 74 77 13 Steve Webster (England) 78 77 14 Miguel Gaspar (Portugal) 82 74 36 Alexander Levy (France) 78