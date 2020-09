Sep 2 (OPTA) - Summaries for the FA Cup on Wednesday (start times are BST) Extra Preliminary Round ................................................................. Tavistock () 2 Bradford Town () 0 ................................................................. Willand Rovers () 2 Bridport () 1 ................................................................. Heaton Stannington () 2 West Auckland Town () 3 ................................................................. Mile Oak () 0 Beckenham Town () 4 ................................................................. Carlton Town () 5 Loughborough University () 3 At full time: 1-1 Penalty shootout: 4-2 Carlton Town win 5-3 on penalties ................................................................. Bottesford Town () 2 Selston () 1 ................................................................. Sherborne Town () 2 Street () 1 ................................................................. Roman Glass St George () 1 Flackwell Heath () 2 ................................................................. Dunstable Town () 6 Thame Rangers () 5 At full time: 1-1 Penalty shootout: 5-4 Dunstable Town win 6-5 on penalties ................................................................. Blackstones () 2 Boston Town () 3 ................................................................. Pinchbeck United () 0 St Neots Town () 4 ................................................................. Litherland Remyca () 3 Ashton Athletic () 0 ................................................................. Campion () 0 Albion Sports () 1 ................................................................. Baffins Milton Rovers () 1 AFC Stoneham () 2 ................................................................. Crook Town AFC () 6 Yorkshire Amateur () 4 At full time: 1-1 Penalty shootout: 5-3 Crook Town AFC win 6-4 on penalties ................................................................. Godmanchester Rovers () 3 Ely City () 5 At full time: 1-1 Penalty shootout: 2-4 Ely City win 5-3 on penalties ................................................................. Guisborough Town () 1 Newton Aycliffe () 0 ................................................................. Park View () 1 Hashtag United () 2 ................................................................. Stockton Town () 3 Shildon AFC () 0 ................................................................. Baldock Town () 4 St Margaretsbury () 6 At full time: 2-2 Penalty shootout: 2-4 St Margaretsbury win 6-4 on penalties ................................................................. Bishop Auckland () 1 Hall Road Rangers () 0 ................................................................. West Essex () 6 Crawley Green () 3 ................................................................. Ilford () 1 Halstead Town () 3 ................................................................. Guildford City () 3 Canterbury City () 2 ................................................................. Balham () 5 Hassocks () 7 At full time: 2-2 Penalty shootout: 3-5 Hassocks win 7-5 on penalties ................................................................. Colliers Wood United () 0 Hollands & Blair () 1 ................................................................. Stansfeld () 7 Punjab United () 6 At full time: 3-3 Penalty shootout: 4-3 Stansfeld win 7-6 on penalties ................................................................. Holbeach United () 1 Kirby Muxloe () 0 ................................................................. Avro () 1 Bootle () 2 ................................................................. Thursday, September 3 fixtures (BST/GMT) St Helens Town v Cammell Laird (1945/1845)