FACTBOX-Rugby-Australia v Argentina - Tri-Nations championship

(Updates item moved on Nov 19 after Argentina team change) Nov 20 (Reuters) - Factbox on Saturday's Tri-Nations championship match between Australia and Argentina: When: Nov. 21, 7.45 p.m. (0845 GMT) Where: Hunter Stadium, Newcastle (capacity: 33,000) Referee: Paul Williams (New Zealand) Assistant referees: Ben O'Keeffe (New Zealand), Angus Gardner (Australia) TMO: Nic Berry (Australia) AUSTRALIA World ranking: 6 Coach: Dave Rennie Captain: Michael Hooper Team: 15-Tom Banks, 14-Tom Wright, 13-Jordan Petaia, 12-Hunter Paisami, 11-Marika Koroibete, 10-Reece Hodge, 9-Nic White, 8-Harry Wilson, 7-Michael Hooper, 6-Ned Hanigan, 5-Matt Philip, 4-Rob Simmons, 3-Taniela Tupou, 2-Brandon Paenga-Amosa, 1-Scott Sio Replacements: 16-Folau Fainga'a, 17-Angus Bell, 18-Allan Alaalatoa, 19-Rob Valetini, 20-Liam Wright, 21-Jake Gordon, 22-Noah Lolesio, 23-Filipo Daugunu ARGENTINA World ranking: 8 Coach: Mario Ledesma Captain: Pablo Matera Team: 15-Santiago Carreras, 14-Bautista Delguy, 13-Matias Orlando, 12-Santiago Chocobares, 11-Juan Imhoff, 10-Nicolas Sanchez, 9-Gonzalo Bertranou, 8-Rodrigo Bruni, 7-Marcos Kremer, 6-Pablo Matera, 5-Matias Alemanno, 4-Guido Petti, 3-Francisco Gomez Kodela, 2-Julian Montoya, 1-Nahuel Tetaz Chapparo Replacements: 16-Santiago Socino, 17-Mayco Vivas, 18-Santiago Medrano, 19-Santiago Grondona, 20-Facundo Isa, 21-Felipe Excurra, 22-Emiliano Boffelli, 23-Santiago Cordero OVERALL RECORD Played: 32 Australia wins: 25 Draw: 1 Argentina wins: 6 LAST FIVE MEETINGS 2019 Australia 16-10 Argentina Brisbane 2018 Argentina 34-45 Australia Salta 2018 Australia 19-23 Argentina Gold Coast 2017 Argentina 20-37 Australia Mendoza 2017 Australia 45-20 Argentina Canberra (Compiled by Rohith Nair in Bengaluru; Editing by Toby Chopra and Stephen Coates)