Dec 19 (Reuters) - List of Asian club champions after Ulsan Hyundai beat Persepolis in Saturday's Asian Champions League final in Doha: 2020 Ulsan Hyundai (South Korea) beat Persepolis (Iran) 2-1 2019 Al-Hilal (Saudi Arabia) beat Urawa Red Diamonds (Japan) 3-0 on aggregate 2018 Kashima Antlers (Japan) beat Persepolis (Iran) 2-0 on aggregate 2017 Urawa Red Diamonds (Japan) beat Al-Hilal (Saudi Arabia) 2-1 on aggregate 2016 Jeonbuk Hyundai Motors (South Korea) beat Al-Ain (United Arab Emirates) 3-2 on aggregate 2015 Guangzhou Evergrande (China) beat Al-Ahli (United Arab Emirates) 1-0 on aggregate 2014 Western Sydney Wanderers (Australia) beat Al-Hilal (Saudi Arabia) 1-0 on aggregate 2013 Guangzhou Evergrande (China) beat FC Seoul (Japan) on away goals after 3-3 draw. 2012 Ulsan Hyundai (South Korea) beat Al-Ahli (United Arab Emirates) 3-0 2011 Al-Sadd (Qatar) beat Jeonbuk Hyundai Motors (South Korea) 4-2 on penalties after 2-2 draw* 2010 Seongnam (South Korea) beat Zob Ahan (Iran) 3-1 2009 Pohang Steelers (South Korea) beat Al-Ittihad (Saudi Arabia) 2-1 2008 Gamba Osaka (Japan) beat Adelaide United (Australia) 5-0 on aggregate 2007 Urawa Red Diamonds (Japan) beat Sepahan (Iran) 3-1 on aggregate 2006 Jeonbuk Hyundai Motors (South Korea) beat Al-Karamah (Syria) 3-2 on aggregate 2005 Al-Ittihad (Saudi Arabia) beat Al-Ain (United Arab Emirates) 5-3 on aggregate 2004 Al-Ittihad (Saudi Arabia) beat Seongnam (south Korea) 6-3 on aggregate 2003 Al-Ain (United Arab Emirates) beat BEC Tero Sasana (Thailand) 2-1 on aggregate ASIAN CLUB CHAMPIONSHIP 2002 Suwon Samsung Bluewings (South Korea) beat Anyang LG Cheetahs (South Korea) 4-2 on penalties after 0-0 draw* 2001 Suwon Samsung Bluewings (South Korea) beat Jubilo Iwata (Japan) 1-0 2000 Al-Hilal (Saudi Arabia) beat Jubilo Iwata (Japan) 3-2* 1999 Jubilo Iwata (Japan) beat Esteghlal (Iran) 2-1 1998 Pohang Steelers (South Korea) beat Dalian Wanda (China) 6-5 on penalties after 0-0 draw* 1997 Pohang Steelers (South Korea) beat Seongnam (South Korea) 2-1* 1996 Seongnam (South Korea) beat Al-Nassr (Saudi Arabia) 1-0* 1995 Thai Farmers Bank (Thailand) beat Al-Arabi (Qatar) 1-0 1994 Thai Farmers Bank (Thailand) beat Oman Club (Oman) 2-1 1993 PAS Tehran (Iran) beat Al-Shabab (Saudi Arabia) 1-0 1992 Al-Hilal (Saudi Arabia) beat Esteghlal (Iran) 4-3 on penalties after 1-1 draw* 1991 Esteghlal (Iran) beat Liaoning (China) 2-1 1990 Liaoning (China) beat Nissan Yokohama (Japan) 3-2 on aggregate 1989 Al-Sadd (Qatar) beat Al-Rasheed (Iraq) on away goals after 3-3 draw 1987 Tokyo Verdy (Japan) beat Al-Hilal (Saudi Arabia) via a walkover in the final 1986 JEF United Chiba (Japan) won as group leaders after a round-robin 1985-1986 Busan IPark (South Korea) beat Al-Ahli (Saudi Arabia) 3-1* ASIAN CHAMPION CLUB TOURNAMENT 1971 Maccabi Tel-Aviv (Israel) beat Al-Shorta (Iraq) via a walkover in the final 1970 Esteghlal (Iran) beat Hapoel Tel-Aviv (Israel) 2-1 1969 Maccabi Tel-Aviv (Israel) beat Yangzee (South Korea) 1-0* 1967 Hapoel Tel-Aviv (Israel) beat Selangor (Malaysia) 2-1 * Denotes after extra time (Compiled by Manasi Pathak in Bengaluru)