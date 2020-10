Friendlies Results

Oct 12 (OPTA) - Results and fixtures for the Friendlies on Monday (start times are GMT) Friendlies 3 ------------------------------------------------- Togo v Sudan (14:00) Friendlies 2 ------------------------------------------------- UAE (0) 1 Uzbekistan (0) 2 Friendlies 1 ------------------------------------------------- Ghana v Qatar in play Friendlies 3 ------------------------------------------------- Madagascar v Burkina Faso (17:00) Wednesday, October 14 fixtures (GMT) Costa Rica v Panama (0200)