Friendlies Summaries

Dec 10 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Thursday (start times are GMT) Friendlies 1 ................................................................. United States (5) 6 Scorers: P. Arriola 17, C. Mueller 20, S. Lletget 23, C. Mueller 25, A. Akinola 27, B. Aaronson 50 Subs used: Farfan 46 (Vines), Soto 58 (Arriola), Acosta 68 (Lletget), Mihailovic 74 (Akinola), Duncan 74 (Araujo), Zimmerman 83 (Long) El Salvador (0) 0 Yellow card: Domínguez 61 Subs used: Mendoza 38 (Díaz), Tamacas 38 (Marroquin), Flores 52 (Rivas), Punyed 52 (Monterroza), Larín 57 (Jiménez), Corea 70 (Pineda) Referee: Jose Raúl Torres Rivera .................................................................