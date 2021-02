Feb 16 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Men's Doubles matches on Tuesday .. Quarter-final .. 9-Ivan Dodig (CRO) and beat Matthew Ebden (AUS) and 6-4 2-6 6-4 Filip Polasek (SVK) John-Patrick Smith (AUS) 2-Nikola Mektic (CRO) and beat 8-Pierre-Hugues Herbert 6-4 4-6 7-6 Mate Pavic (CRO) (FRA) and Nicolas Mahut (FRA)