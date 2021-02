Grand Slam, Australian Open Men's Doubles Results

Feb 13 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Men's Doubles matches on Friday .. 1st Round .. Alexander Bublik (KAZ) and beat Salvatore Caruso (ITA) and 7-6(6) 7-5 Andrey Golubev (KAZ) Emil Ruusuvuori (FIN) Tomislav Brkic (BIH) and beat Pablo Andujar (ESP) and 6-3 6-7(4) 6-1 Aisam-Ul-Haq Qureshi (PAK) Pedro Martinez (ESP) .. 2nd Round .. Marcelo Arevalo (ESA) and beat Miomir Kecmanovic (SRB) 6-3 6-1 Matwe Middelkoop (NED) and Casper Ruud (NOR) Simone Bolelli (ITA) and beat Lorenzo Sonego (ITA) and 6-2 7-6(5) Maximo Gonzalez (ARG) Andrea Vavassori (ITA) 6-Jamie Murray (GBR) and beat Laslo Djere (SRB) and 6-1 6-2 Bruno Soares (BRA) Stefano Travaglia (ITA) 10-John Peers (AUS) and beat Ji Sung Nam (KOR) and 6-4 6-3 Michael Venus (NZL) Min-Kyu Song (KOR) Matthew Ebden (AUS) and beat 15-Max Purcell (AUS) and 7-6(3) 6-4 John-Patrick Smith (AUS) Luke Saville (AUS) 8-Pierre-Hugues Herbert beat Yannick Hanfmann (GER) and 7-5 6-3 (FRA) and Kevin Krawietz (GER) Nicolas Mahut (FRA) James Duckworth (AUS) and beat Ricardas Berankis (LTU) 7-6(3) 6-2 Marc Polmans (AUS) and Mikhail Kukushkin (KAZ) 2-Nikola Mektic (CRO) and beat Mackenzie McDonald (USA) 6-1 6-4 Mate Pavic (CRO) and Tommy Paul (USA)