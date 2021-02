Grand Slam, Australian Open Men's Doubles Results

Feb 12 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Men's Doubles matches on Thursday .. 1st Round .. 1-Juan Sebastian Cabal beat Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-7(5) 7-6(6) (COL) and and 6-4 Robert Farah (COL) Andre Begemann (GER) Miomir Kecmanovic (SRB) beat 13-Robin Haase (NED) and 6-3 1-6 6-0 and Oliver Marach (AUT) Casper Ruud (NOR) Simone Bolelli (ITA) and beat 12-Jeremy Chardy (FRA) and 6-3 6-4 Maximo Gonzalez (ARG) Fabrice Martin (FRA) Nicholas Monroe (USA) and beat 3-Marcel Granollers (ESP) 7-5 6-4 Frances Tiafoe (USA) and Horacio Zeballos (ARG) Vasek Pospisil (CAN) and beat Andrej Martin (SVK) and 6-3 7-6(3) Denis Shapovalov (CAN) Tristan-Samuel Weissborn (AUT) Marcus Daniell (NZL) and beat Adrian Mannarino (FRA) and 6-4 6-2 Philipp Oswald (AUT) Gilles Simon (FRA) Dominik Koepfer (GER) and beat 14-Sander Gille (BEL) and 6-7(4) 6-2 7-6 Tennys Sandgren (USA) Joran Vliegen (BEL) 5-Rajeev Ram (USA) and beat Jonny OMara (GBR) and 6-4 6-4 Joe Salisbury (GBR) Artem Sitak (NZL) 7-Marcelo Melo (BRA) and beat Filip Krajinovic (SRB) and (Retired) Horia Tecau (ROU) Dusan Lajovic (SRB) Luke Bambridge (GBR) and beat Aljaz Bedene (SLO) and 6-7(2) 7-6(5) Dominic Inglot (GBR) Jiri Vesely (CZE) 7-6(7) 9-Ivan Dodig (CRO) and beat Pablo Carreno Busta (ESP) 6-1 6-3 Filip Polasek (SVK) and Marc Lopez (ESP) 4-Wesley Koolhof (NED) and beat Ariel Behar (URU) and 6-3 6-4 Lukasz Kubot (POL) Gonzalo Escobar (ECU) Yannick Hanfmann (GER) and beat Divij Sharan (IND) and 6-1 6-4 Kevin Krawietz (GER) Igor Zelenay (SVK) James Duckworth (AUS) and beat Nikola Cacic (SRB) and 6-4 6-4 Marc Polmans (AUS) Frederik Nielsen (DEN) 16-Ken Skupski (GBR) and beat Felix Auger-Aliassime 6-3 6-2 Neal Skupski (GBR) (CAN) and Hubert Hurkacz (POL) John Millman (AUS) and beat Federico Coria (ARG) and 7-6(5) 6-1 Thiago Monteiro (BRA) Diego Schwartzman (ARG)