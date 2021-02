Grand Slam, Australian Open Mixed Doubles Results

Feb 15 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Mixed Doubles matches on Sunday .. 1st Round .. Hayley Carter (---) and beat 1-Barbora Strycova (CZE) 6-4 5-7 1-0(4) Sander Gille (BEL) and Nikola Mektic (CRO) Samantha Stosur (AUS) and beat Elena Rybakina (KAZ) and 6-1 6-4 Matthew Ebden (AUS) Alexander Bublik (KAZ) 8-Luisa Stefani (BRA) and beat Jelena Ostapenko (LAT) and 7-5 6-4 Bruno Soares (BRA) Matwe Middelkoop (NED) Andreja Klepac (SLO) and beat Belinda Woolcock (AUS) and 6-2 5-7 1-0(10) Neal Skupski (GBR) John Peers (AUS) 6-Barbora Krejcikova (CZE) beat Yaroslava Shvedova (KAZ) 7-6(6) 7-5 and and Rajeev Ram (USA) Henri Kontinen (FIN) Arina Rodionova (AUS) and beat Alexa Guarachi (CHI) and 7-5 6-4 Max Purcell (AUS) Michael Venus (NZL) 2-Nicole Melichar (USA) beat Caroline Dolehide (USA) 6-4 6-4 and and Robert Farah (COL) Fabrice Martin (FRA)