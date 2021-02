Grand Slam, Australian Open Mixed Doubles Seeds Progress

Feb 12 (OPTA) - Seeds Progress from the Grand Slam, Australian Open Mixed Doubles matches on Friday .. Seeds .. Seed Round Rslt Opponent Score 1 Barbora Strycova (CZE) and Nikola Mektic (CRO) 1st to play Nadia Podoroska (ARG) and (start 00:00) Horacio Zeballos (ARG) 2 Nicole Melichar (USA) and Robert Farah (COL) 1st to play Caroline Dolehide (USA) and (start 00:00) Fabrice Martin (FRA) 3 Gabriela Dabrowski (CAN) and Mate Pavic (CRO) 1st to play Ivana Popovic (AUS) and (start 00:00) Aleksandar Vukic (AUS) 4 Hao-Ching Chan (TPE) and Juan Sebastian Cabal (COL) 1st lost Desirae Krawczyk (USA) and 6-4 3-6 10-7 Joe Salisbury (GBR) 5 Demi Schuurs (NED) and Wesley Koolhof (NED) 1st lost Storm Sanders (AUS) and Marc 6-3 3-6 11-9 Polmans (AUS) 6 Barbora Krejcikova (CZE) and Rajeev Ram (USA) 1st to play Yaroslava Shvedova (KAZ) and (start 00:00) Henri Kontinen (FIN) 7 Latisha Chan (TPE) and Ivan Dodig (CRO) 1st lost Lucie Hradecka (CZE) and 6-4 7-5 Filip Polasek (SVK) 8 Luisa Stefani (BRA) and Bruno Soares (BRA) 1st to play Jelena Ostapenko (LAT) and (start 00:00) Matwe Middelkoop (NED) (Note : all times are GMT)