Feb 12 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Women's Doubles matches on Friday .. 2nd Round .. Anna Kalinskaya (RUS) and beat 11-Yi-Fan Xu (CHN) and 2-6 7-6(1) 6-2 Viktoria Kuzmova (SVK) Zhaoxuan Yang (CHN) Aleksandra Krunic (SRB) beat Mona Barthel (GER) and 6-4 2-6 6-3 and Lin Zhu (CHN) Martina Trevisan (ITA) 3-Barbora Krejcikova (CZE) beat Ons Jabeur (TUN) and 6-3 6-4 and Christina McHale (USA) Katerina Siniakova (CZE) Leylah Fernandez (CAN) and beat Olivia Gadecki (AUS) and 7-5 6-2 Heather Watson (GBR) Belinda Woolcock (AUS) Sharon Fichman (CAN) and beat Lucie Hradecka (CZE) and 7-5 6-3 Giuliana Olmos (MEX) Kristyna Pliskova (CZE) Cori Gauff (USA) and beat 6-Gabriela Dabrowski (CAN) 6-1 6-2 Catherine McNally (USA) and Bethanie Mattek-Sands (USA) 7-Shuko Aoyama (JPN) and beat Lizette Cabrera (AUS) and 5-7 7-6(5) 6-0 Ena Shibahara (JPN) Maddison Inglis (AUS) 12-Hayley Carter (---) and beat Paula Badosa (ESP) and 4-6 6-0 6-1 Luisa Stefani (BRA) Danka Kovinic (MNE) 2-Elise Mertens (BEL) and beat Ashleigh Barty (AUS) and (Walkover) Aryna Sabalenka (BLR) Jennifer Brady (USA)