Grand Slam, Australian Open Women's Doubles Results

Feb 11 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Women's Doubles matches on Thursday .. 1st Round .. 1-Su-Wei Hsieh (TPE) and beat Destanee Aiava (AUS) and 6-4 5-7 6-4 Barbora Strycova (CZE) Astra Sharma (AUS) Darija Jurak (CRO) and beat Irina-Camelia Begu (ROU) 6-0 5-7 6-2 Nina Stojanovic (SRB) and Nadia Podoroska (ARG) 14-Kirsten Flipkens (BEL) beat Georgina Garcia Perez 7-5 6-4 and (ESP) and Andreja Klepac (SLO) Oksana Kalashnikova (GEO) Anna Kalinskaya (RUS) and beat Zarina Diyas (KAZ) and 6-4 6-2 Viktoria Kuzmova (SVK) Yulia Putintseva (KAZ) Ons Jabeur (TUN) and beat Daria Gavrilova (AUS) and 7-6(4) 6-4 Christina McHale (USA) Ellen Perez (AUS) Arantxa Rus (NED) and beat Alison Riske (USA) and 6-1 6-7(5) 7-5 Tamara Zidansek (SLO) Ajla Tomljanovic (AUS) Bernarda Pera (USA) and beat 15-Anna Blinkova (RUS) and 3-6 6-3 7-5 Rosalie Van Der Hoek (NED) Veronika Kudermetova (RUS) Olivia Gadecki (AUS) and beat Mihaela Buzarnescu (ROU) 6-3 6-0 Belinda Woolcock (AUS) and Ankita Raina (IND) Sharon Fichman (CAN) and beat 5-Hao-Ching Chan (TPE) and 1-6 7-6(1) 6-2 Giuliana Olmos (MEX) Latisha Chan (TPE) Arina Rodionova (AUS) and beat Simona Halep (ROU) and 6-4 7-5 Storm Sanders (AUS) Charlotte Kempenaers-Pocz (AUS) 4-Nicole Melichar (USA) beat Fiona Ferro (FRA) and (Retired) and Jil Teichmann (SUI) Demi Schuurs (NED) Lizette Cabrera (AUS) and beat Renata Voracova (CZE) and 7-6(3) 4-6 Maddison Inglis (AUS) Yafan Wang (CHN) 7-6(10) 12-Hayley Carter (---) and beat Elena Rybakina (KAZ) and 6-4 6-3 Luisa Stefani (BRA) Yaroslava Shvedova (KAZ) 16-Laura Siegemund (GER) beat Kimberly Birrell (AUS) and 6-2 6-1 and Jaimee Fourlis (AUS) Vera Zvonareva (RUS)