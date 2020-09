Sep 2 (OPTA) - Results from the Grand Slam, US Open Men's Doubles matches on Wednesday .. 1st Round .. Mate Pavic (CRO) and beat 5-Marcel Granollers (ESP) 3-6 6-4 6-4 Bruno Soares (BRA) and Horacio Zeballos (ARG) Marcus Daniell (NZL) and beat 7-Raven Klaasen (RSA) and 6-3 7-6(5) Philipp Oswald (AUT) Oliver Marach (AUT) Christopher Eubanks (USA) beat Luke Bambridge (GBR) and 6-3 6-2 and Ben McLachlan (JPN) Mackenzie McDonald (USA) Christian Harrison (USA) beat Jeremy Chardy (FRA) and 5-7 7-6(5) 7-5 and Fabrice Martin (FRA) Ryan Harrison (USA) 3-Rajeev Ram (USA) and beat Austin Krajicek (USA) and 6-2 6-7(5) 6-3 Joe Salisbury (GBR) Franko Skugor (CRO) 8-Wesley Koolhof (NED) and beat Nikola Cacic (SRB) and 6-4 3-6 6-3 Nikola Mektic (CRO) Divij Sharan (IND) Simone Bolelli (ITA) and beat Santiago Gonzalez (MEX) 6-4 6-3 Maximo Gonzalez (ARG) and Ken Skupski (GBR) Sander Gille (BEL) and beat 2-Lukasz Kubot (POL) and 6-2 6-4 Joran Vliegen (BEL) Marcelo Melo (BRA)