Sep 7 (OPTA) - Results from the Grand Slam, US Open Men's Doubles matches on Monday .. Quarter-final .. Jean-Julien Rojer (NED) beat Rohan Bopanna (IND) and 7-5 7-5 and Denis Shapovalov (CAN) Horia Tecau (ROU) Mate Pavic (CRO) and beat Jamie Murray (GBR) and 6-2 7-6(4) Bruno Soares (BRA) Neal Skupski (GBR)