Sep 8 (OPTA) - Results from the Grand Slam, US Open Men's Singles matches on Monday .. 4th Round .. 10-Andrey Rublev (RUS) beat 6-Matteo Berrettini (ITA) 4-6 6-3 6-3 6-3 3-Daniil Medvedev (RUS) beat Frances Tiafoe (USA) 6-4 6-1 6-0 21-Alex De Minaur (AUS) beat Vasek Pospisil (CAN) 7-6(6) 6-3 6-2 2-Dominic Thiem (AUT) beat 15-Felix Auger-Aliassime 7-6(4) 6-1 6-1 (CAN)