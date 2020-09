Grand Slam, US Open Men's Singles Results

Sep 5 (OPTA) - Results from the Grand Slam, US Open Men's Singles matches on Friday .. 2nd Round .. 15-Felix Auger-Aliassime beat Andy Murray (GBR) 6-2 6-3 6-4 (CAN) Corentin Moutet (FRA) beat 23-Daniel Evans (GBR) 4-6 6-3 7-6(5) 7-6(1) .. 3rd Round .. 1-Novak Djokovic (SRB) beat 28-Jan-Lennard Struff 6-3 6-3 6-1 (GER) 20-Pablo Carreno Busta beat Ricardas Berankis (LTU) 6-4 6-3 6-2 (ESP) 12-Denis Shapovalov (CAN) beat 19-Taylor Fritz (USA) 3-6 6-3 4-6 7-6(5) 6-2 7-David Goffin (BEL) beat 26-Filip Krajinovic (SRB) 6-1 7-6(5) 6-4 Jordan Thompson (AUS) beat Mikhail Kukushkin (KAZ) 7-5 6-4 6-1 Alejandro Davidovich beat Cameron Norrie (GBR) 7-6(2) 4-6 6-2 Fokina (ESP) 6-1 5-Alexander Zverev (GER) beat 32-Adrian Mannarino (FRA) 6-7(4) 6-4 6-2 6-2