Grand Slam, US Open Women's Doubles Results

Sep 3 (OPTA) - Results from the Grand Slam, US Open Women's Doubles matches on Thursday .. 1st Round .. 1-Timea Babos (HUN) and beat Kaitlyn Christian (USA) 6-2 6-2 Kristina Mladenovic (FRA) and Giuliana Olmos (MEX) Gabriela Dabrowski (CAN) beat Natela Dzalamidze (RUS) 6-3 6-2 and and Alison Riske (USA) Irina Khromacheva (RUS) 3-Nicole Melichar (USA) beat Kirsten Flipkens (BEL) and 6-4 7-6(4) and Alison Van Uytvanck (BEL) Yi-Fan Xu (CHN) 6-Shuko Aoyama (JPN) and beat Ann Li (USA) and 6-4 7-5 Ena Shibahara (USA) Bernarda Pera (USA) 8-Anna-Lena Friedsam (GER) beat Usue Maitane Arconada 6-4 6-3 and (USA) and Katerina Siniakova (CZE) Christina McHale (USA) Oksana Kalashnikova (GEO) beat Jennifer Brady (USA) and 2-6 6-4 7-5 and Caroline Dolehide (USA) Alla Kudryavtseva (RUS) 4-Kveta Peschke (CZE) and beat Sharon Fichman (CAN) and 6-2 7-6(6) Demi Schuurs (NED) Darija Jurak (CRO) Jessica Pegula (USA) and beat Viktoria Kuzmova (SVK) and 6-1 6-4 Shelby Rogers (USA) Aliaksandra Sasnovich (BLR)