Grand Slam, US Open Women's Doubles Results

Sep 3 (OPTA) - Results from the Grand Slam, US Open Women's Doubles matches on Wednesday .. 1st Round .. Lucie Hradecka (CZE) and beat Raluca Olaru (ROU) and 6-3 6-2 Andreja Klepac (SLO) Sara Sorribes Tormo (ESP) Asia Muhammad (USA) and beat 5-Bethanie Mattek-Sands 3-6 6-2 6-1 Taylor Townsend (USA) (USA) and Shuai Zhang (CHN) Cori Gauff (USA) and beat Hailey Baptiste (USA) and 7-5 6-1 Catherine McNally (USA) Whitney Osuigwe (USA) Hayley Carter (---) and beat Lyudmyla Kichenok (UKR) 6-4 5-7 6-3 Luisa Stefani (BRN) and Nadiia Kichenok (UKR) Anna Blinkova (RUS) and beat Nao Hibino (JPN) and 6-4 5-7 6-4 Veronika Kudermetova (RUS) Makoto Ninomiya (JPN) 7-Victoria Azarenka (BLR) beat Ellen Perez (AUS) and 2-6 6-2 6-2 and Storm Sanders (AUS) Sofia Kenin (USA) Laura Siegemund (GER) and beat Alexa Guarachi (CHI) and 6-3 6-0 Vera Zvonareva (RUS) Desirae Krawczyk (USA) 2-Elise Mertens (BEL) and beat Arina Rodionova (AUS) and 6-2 6-0 Aryna Sabalenka (BLR) Sabrina Santamaria (USA)