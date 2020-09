Grand Slam, US Open Women's Doubles Results

Sep 5 (OPTA) - Results from the Grand Slam, US Open Women's Doubles matches on Friday .. 2nd Round .. Asia Muhammad (USA) and beat Lucie Hradecka (CZE) and 6-3 6-7(6) 6-0 Taylor Townsend (USA) Andreja Klepac (SLO) 3-Nicole Melichar (USA) beat Cori Gauff (USA) and 7-6(4) 7-6(2) and Catherine McNally (USA) Yi-Fan Xu (CHN) Anna Blinkova (RUS) and beat 8-Anna-Lena Friedsam (GER) 6-3 3-6 6-1 Veronika Kudermetova (RUS) and Katerina Siniakova (CZE) Laura Siegemund (GER) and beat 7-Victoria Azarenka (BLR) 7-6(4) 6-3 Vera Zvonareva (RUS) and Sofia Kenin (USA)