India in Australia 2020/21 Scoreboard

Nov 29 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 2nd odi between Australia and India on Sunday at Sydney, Australia Australia win by 51 runs Australia 1st innings David Warner Run Out Shreyas Iyer 83 Aaron Finch c Virat Kohli b Mohammed Shami 60 Steven Smith c Mohammed Shami b Hardik Pandya 104 Marnus Labuschagne c Mayank Agarwal b Jasprit Bumrah 70 Glenn Maxwell Not Out 63 Moises Henriques Not Out 2 Extras 0b 2lb 1nb 0pen 4w 7 Total (50.0 overs) 389-4 Fall of Wickets : 1-142 Finch, 2-156 Warner, 3-292 Smith, 4-372 Labuschagne Did Not Bat : Carey, Cummins, Starc, Zampa, Hazlewood Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohammed Shami 9 0 73 1 8.11 1w Jasprit Bumrah 10 1 79 1 7.90 1w Navdeep Saini 7 0 70 0 10.00 2w 1nb Yuzvendra Chahal 9 0 71 0 7.89 Ravindra Jadeja 10 0 60 0 6.00 Mayank Agarwal 1 0 10 0 10.00 Hardik Pandya 4 0 24 1 6.00 ............................................................ India 1st innings Mayank Agarwal c Alex Carey b Pat Cummins 28 Shikhar Dhawan c Mitchell Starc b Josh Hazlewood 30 Virat Kohli c Moises Henriques b Josh Hazlewood 89 Shreyas Iyer c Steven Smith b Moises Henriques 38 Lokesh Rahul c Josh Hazlewood b Adam Zampa 76 Hardik Pandya c Steven Smith b Pat Cummins 28 Ravindra Jadeja c Glenn Maxwell b Pat Cummins 24 Navdeep Saini Not Out 10 Mohammed Shami c&b Glenn Maxwell 1 Jasprit Bumrah lbw Adam Zampa 0 Yuzvendra Chahal Not Out 4 Extras 0b 0lb 2nb 0pen 8w 10 Total (50.0 overs) 338-9 Fall of Wickets : 1-58 Dhawan, 2-60 Agarwal, 3-153 Iyer, 4-225 Kohli, 5-288 Rahul, 6-321 Jadeja, 7-321 Pandya, 8-326 Shami, 9-328 Bumrah Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mitchell Starc 9 0 82 0 9.11 1nb Josh Hazlewood 9 0 59 2 6.56 1w Pat Cummins 10 0 67 3 6.70 5w 1nb Adam Zampa 10 0 62 2 6.20 1w Moises Henriques 7 0 34 1 4.86 1w Glenn Maxwell 5 0 34 1 6.80 ............................. Umpire Paul Reiffel Umpire Gerard Abood Video Bruce Oxenford Match Referee David Boon