India in Australia 2020/21 Scoreboard

Dec 6 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 2nd t20i between Australia and India on Sunday at Sydney, Australia India win by 6 wickets Australia 1st innings Matthew Wade Run Out Virat Kohli 58 D'Arcy Short c Shreyas Iyer b T Natarajan 9 Steven Smith c Hardik Pandya b Yuzvendra Chahal 46 Glenn Maxwell c Washington Sundar b Shardul Thakur 22 Moises Henriques c Lokesh Rahul b T Natarajan 26 Marcus Stoinis Not Out 16 Daniel Sams Not Out 8 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 8w 9 Total (20.0 overs) 194-5 Fall of Wickets : 1-47 Short, 2-75 Wade, 3-120 Maxwell, 4-168 Smith, 5-171 Henriques Did Not Bat : Abbott, Swepson, Zampa, Tye Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Deepak Chahar 4 0 48 0 12.00 2w Washington Sundar 4 0 35 0 8.75 1w Shardul Thakur 4 0 39 1 9.75 1w T Natarajan 4 0 20 2 5.00 Yuzvendra Chahal 4 0 51 1 12.75 1w ........................................................ India 1st innings Lokesh Rahul c Mitchell Swepson b Andrew Tye 30 Shikhar Dhawan c Mitchell Swepson b Adam Zampa 52 Virat Kohli c Matthew Wade b Daniel Sams 40 Sanju Samson c Steven Smith b Mitchell Swepson 15 Hardik Pandya Not Out 42 Shreyas Iyer Not Out 12 Extras 0b 1lb 1nb 0pen 2w 4 Total (19.4 overs) 195-4 Fall of Wickets : 1-56 Rahul, 2-95 Dhawan, 3-120 Samson, 4-149 Kohli Did Not Bat : Sundar, Chahar, Thakur, Chahal, Natarajan Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Daniel Sams 3.4 0 41 1 11.18 Sean Abbott 2 0 17 0 8.50 Andrew Tye 4 0 47 1 11.75 1w 1nb Glenn Maxwell 1 0 19 0 19.00 Mitchell Swepson 4 0 25 1 6.25 1w Moises Henriques 1 0 9 0 9.00 Adam Zampa 4 0 36 1 9.00 ............................ Umpire Sam Nogajski Umpire Paul Wilson Video Rodney Tucker Match Referee David Boon