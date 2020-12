India in Australia 2020/21 Scoreboard

Dec 8 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 3rd t20i between Australia and India on Tuesday at Sydney, Australia Australia win by 12 runs Australia 1st innings Matthew Wade lbw Shardul Thakur 80 Aaron Finch c Hardik Pandya b Washington Sundar 0 Steven Smith b Washington Sundar 24 Glenn Maxwell b T Natarajan 54 Moises Henriques Not Out 5 D'Arcy Short Run Out (Sub) 7 Daniel Sams Not Out 4 Extras 0b 1lb 1nb 0pen 10w 12 Total (20.0 overs) 186-5 Fall of Wickets : 1-14 Finch, 2-79 Smith, 3-169 Wade, 4-175 Maxwell, 5-182 Short Did Not Bat : Abbott, Tye, Swepson, Zampa Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Deepak Chahar 4 0 34 0 8.50 1w Washington Sundar 4 0 34 2 8.50 1w T Natarajan 4 0 33 1 8.25 2w Yuzvendra Chahal 4 0 41 0 10.25 2w 1nb Shardul Thakur 4 0 43 1 10.75 ........................................................... India 1st innings Lokesh Rahul c Steven Smith b Glenn Maxwell 0 Shikhar Dhawan c Daniel Sams b Mitchell Swepson 28 Virat Kohli c Daniel Sams b Andrew Tye 85 Sanju Samson c Steven Smith b Mitchell Swepson 10 Shreyas Iyer lbw Mitchell Swepson 0 Hardik Pandya c Aaron Finch b Adam Zampa 20 Washington Sundar c Andrew Tye b Sean Abbott 7 Shardul Thakur Not Out 17 Extras 1b 0lb 0nb 0pen 6w 7 Total (20.0 overs) 174-7 Fall of Wickets : 1-0 Rahul, 2-74 Dhawan, 3-97 Samson, 4-100 Iyer, 5-144 Pandya, 6-151 Kohli, 7-164 Sundar Did Not Bat : Chahar, Chahal, Natarajan Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Glenn Maxwell 3 0 20 1 6.67 1w Sean Abbott 4 0 49 1 12.25 1w Daniel Sams 2 0 29 0 14.50 1w Andrew Tye 4 0 31 1 7.75 1w Mitchell Swepson 4 0 23 3 5.75 Adam Zampa 3 0 21 1 7.00 ............................ Umpire Gerard Abood Umpire Rodney Tucker Video Paul Wilson Match Referee David Boon