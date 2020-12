Dec 2 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 3rd odi between Australia and India on Wednesday at Canberra, Australia India win by 13 runs India 1st innings Shikhar Dhawan c Ashton Agar b Sean Abbott 16 Shubman Gill lbw Ashton Agar 33 Virat Kohli c Alex Carey b Josh Hazlewood 63 Shreyas Iyer c Marnus Labuschagne b Adam Zampa 19 Lokesh Rahul lbw Ashton Agar 5 Hardik Pandya Not Out 92 Ravindra Jadeja Not Out 66 Extras 1b 1lb 2nb 0pen 4w 8 Total (50.0 overs) 302-5 Fall of Wickets : 1-26 Dhawan, 2-82 Gill, 3-114 Iyer, 4-123 Rahul, 5-152 Kohli Did Not Bat : Thakur, Yadav, Bumrah, Natarajan Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Josh Hazlewood 10 1 66 1 6.60 2w 1nb Glenn Maxwell 5 0 27 0 5.40 2w Sean Abbott 10 0 84 1 8.40 Cameron Green 4 0 27 0 6.75 1nb Ashton Agar 10 0 44 2 4.40 Adam Zampa 10 0 45 1 4.50 Moises Henriques 1 0 7 0 7.00 ................................................................... Australia 1st innings Marnus Labuschagne b T Natarajan 7 Aaron Finch c Shikhar Dhawan b Ravindra Jadeja 75 Steven Smith c Lokesh Rahul b Shardul Thakur 7 Moises Henriques c Shikhar Dhawan b Shardul Thakur 22 Cameron Green c Ravindra Jadeja b Kuldeep Yadav 21 Alex Carey Run Out Virat Kohli 38 Glenn Maxwell b Jasprit Bumrah 59 Ashton Agar c Kuldeep Yadav b T Natarajan 28 Sean Abbott c Lokesh Rahul b Shardul Thakur 4 Adam Zampa lbw Jasprit Bumrah 4 Josh Hazlewood Not Out 7 Extras 0b 6lb 2nb 0pen 9w 17 Total (49.3 overs) 289 all out Fall of Wickets : 1-25 Labuschagne, 2-56 Smith, 3-117 Henriques, 4-123 Finch, 5-158 Green, 6-210 Carey, 7-268 Maxwell, 8-278 Abbott, 9-278 Agar, 10-289 Zampa Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jasprit Bumrah 9.3 0 43 2 4.53 5w T Natarajan 10 1 70 2 7.00 4w 1nb Shardul Thakur 10 1 51 3 5.10 Kuldeep Yadav 10 0 57 1 5.70 Ravindra Jadeja 10 0 62 1 6.20 1nb ............................. Umpire Bruce Oxenford Umpire Paul Wilson Video Rodney Tucker Match Referee David Boon