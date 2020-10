IPL Scoreboard

Oct 19 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 37 between Chennai Super Kings and Rajasthan Royals on Monday at Abu Dhabi, United Arab Emirates Rajasthan Royals win by 7 wickets Chennai Super Kings 1st innings Sam Curran c Jos Buttler b Shreyas Gopal 22 Faf du Plessis c Jos Buttler b Jofra Archer 10 Shane Watson c Rahul Tewatia b Kartik Tyagi 8 Ambati Rayudu c Sanju Samson b Rahul Tewatia 13 MS Dhoni Run Out Jofra Archer 28 Ravindra Jadeja Not Out 35 Kedar Jadhav Not Out 4 Extras 1b 2lb 1nb 0pen 1w 5 Total (20.0 overs) 125-5 Fall of Wickets : 1-13 du Plessis, 2-26 Watson, 3-53 Curran, 4-56 Rayudu, 5-107 Dhoni Did Not Bat : Chahar, Chawla, Thakur, Hazlewood Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jofra Archer 4 0 20 1 5.00 Ankit Rajpoot 1 0 8 0 8.00 Kartik Tyagi 4 0 35 1 8.75 1w Ben Stokes 3 0 27 0 9.00 Shreyas Gopal 4 0 14 1 3.50 Rahul Tewatia 4 0 18 1 4.50 1nb ................................................. Rajasthan Royals 1st innings Ben Stokes b Deepak Chahar 19 Robin Uthappa c MS Dhoni b Josh Hazlewood 4 Sanju Samson c MS Dhoni b Deepak Chahar 0 Steven Smith Not Out 26 Jos Buttler Not Out 70 Extras 0b 6lb 0nb 0pen 1w 7 Total (17.3 overs) 126-3 Fall of Wickets : 1-26 Stokes, 2-28 Uthappa, 3-28 Samson Did Not Bat : Das, Tewatia, Archer, Gopal, Rajpoot, Tyagi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Deepak Chahar 4 1 18 2 4.50 Josh Hazlewood 4 0 19 1 4.75 Ravindra Jadeja 1.3 0 11 0 7.33 Shardul Thakur 4 0 34 0 8.50 1w Sam Curran 1 0 6 0 6.00 Piyush Chawla 3 0 32 0 10.67 ................................... Umpire Christopher Gaffaney Umpire Virender Sharma Video Ulhas Gandhe Match Referee Manu Nayyar