IPL Scoreboard

Oct 25 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 44 between Royal Challengers Bangalore and Chennai Super Kings on Sunday at Dubai, United Arab Emirates Chennai Super Kings win by 8 wickets Royal Challengers Bangalore 1st innings Devdutt Padikkal c Ruturaj Gaikwad b Mitchell Santner 22 Aaron Finch c Ruturaj Gaikwad b Sam Curran 15 Virat Kohli c Faf du Plessis b Sam Curran 50 AB de Villiers c Faf du Plessis b Deepak Chahar 39 Moeen Ali c Mitchell Santner b Sam Curran 1 Chris Morris b Deepak Chahar 2 Gurkeerat Singh Mann Not Out 2 Washington Sundar Not Out 5 Extras 0b 2lb 2nb 0pen 5w 9 Total (20.0 overs) 145-6 Fall of Wickets : 1-31 Finch, 2-46 Padikkal, 3-128 de Villiers, 4-132 Ali, 5-138 Kohli, 6-139 Morris Did Not Bat : Saini, Siraj, Chahal Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Deepak Chahar 4 0 31 2 7.75 Monu Kumar 2 0 20 0 10.00 3w 1nb Sam Curran 3 0 19 3 6.33 2w 1nb Mitchell Santner 4 0 23 1 5.75 Imran Tahir 4 0 30 0 7.50 Ravindra Jadeja 3 0 20 0 6.67 ....................................................... Chennai Super Kings 1st innings Ruturaj Gaikwad Not Out 65 Faf du Plessis c Mohammed Siraj b Chris Morris 25 Ambati Rayudu b Yuzvendra Chahal 39 MS Dhoni Not Out 19 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 1w 2 Total (18.4 overs) 150-2 Fall of Wickets : 1-46 du Plessis, 2-113 Rayudu Did Not Bat : Jagadeesan, Jadeja, Santner, Curran, Chahar, Tahir, Singh Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Washington Sundar 4 0 27 0 6.75 Chris Morris 3.4 0 36 1 9.82 1w Mohammed Siraj 2 0 29 0 14.50 Yuzvendra Chahal 4 0 21 1 5.25 Moeen Ali 2 0 17 0 8.50 Navdeep Saini 3 0 19 0 6.33 .............................................. Umpire Richard Illingworth Umpire Chettithody Shamsuddin Video Karumanaseri Ananthapadmanabhan Match Referee Prakash Bhatt