IPL Scoreboard

Oct 25 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 45 between Rajasthan Royals and Mumbai Indians on Sunday at Abu Dhabi, United Arab Emirates Rajasthan Royals win by 8 wickets Mumbai Indians 1st innings Ishan Kishan c Jofra Archer b Kartik Tyagi 37 Quinton de Kock b Jofra Archer 6 Suryakumar Yadav c Ben Stokes b Shreyas Gopal 40 Saurabh Tiwary c Ben Stokes b Jofra Archer 34 Kieron Pollard b Shreyas Gopal 6 Hardik Pandya Not Out 60 Krunal Pandya Not Out 3 Extras 0b 4lb 0nb 0pen 5w 9 Total (20.0 overs) 195-5 Fall of Wickets : 1-7 de Kock, 2-90 Kishan, 3-95 Yadav, 4-101 Pollard, 5-165 Tiwary Did Not Bat : Pattinson, Chahar, Boult, Bumrah Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jofra Archer 4 0 31 2 7.75 1w Ankit Rajpoot 4 0 60 0 15.00 4w Kartik Tyagi 4 0 45 1 11.25 Shreyas Gopal 4 0 30 2 7.50 Rahul Tewatia 4 0 25 0 6.25 ........................................................ Rajasthan Royals 1st innings Robin Uthappa c Kieron Pollard b James Pattinson 13 Ben Stokes Not Out 107 Steven Smith b James Pattinson 11 Sanju Samson Not Out 54 Extras 1b 3lb 0nb 0pen 7w 11 Total (18.2 overs) 196-2 Fall of Wickets : 1-13 Uthappa, 2-44 Smith Did Not Bat : Buttler, Das, Tewatia, Archer, Gopal, Rajpoot, Tyagi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Trent Boult 4 0 40 0 10.00 James Pattinson 3.2 0 40 2 12.00 2w Jasprit Bumrah 4 0 38 0 9.50 1w Krunal Pandya 2 0 20 0 10.00 Kieron Pollard 2 0 18 0 9.00 3w Rahul Chahar 3 0 36 0 12.00 1w .............................. Umpire Virender Sharma Umpire Ulhas Gandhe Video Sundaram Ravi Match Referee Shakti Singh