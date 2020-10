IPL Scoreboard

Oct 13 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 29 between Sunrisers Hyderabad and Chennai Super Kings on Tuesday at Dubai, United Arab Emirates Chennai Super Kings win by 20 runs Chennai Super Kings 1st innings Sam Curran b Sandeep Sharma 31 Faf du Plessis c Jonny Bairstow b Sandeep Sharma 0 Shane Watson c Manish Pandey b T Natarajan 42 Ambati Rayudu c David Warner b Khaleel Ahmed 41 MS Dhoni c Kane Williamson b T Natarajan 21 Ravindra Jadeja Not Out 25 Dwayne Bravo b Khaleel Ahmed 0 Deepak Chahar Not Out 2 Extras 0b 3lb 0nb 0pen 2w 5 Total (20.0 overs) 167-6 Fall of Wickets : 1-10 du Plessis, 2-35 Curran, 3-116 Rayudu, 4-120 Watson, 5-152 Dhoni, 6-152 Bravo Did Not Bat : Chawla, Thakur, Sharma Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Sandeep Sharma 4 0 19 2 4.75 Khaleel Ahmed 4 0 45 2 11.25 1w Shahbaz Nadeem 4 0 29 0 7.25 T Natarajan 4 0 41 2 10.25 1w Rashid Khan 4 0 30 0 7.50 ........................................................ Sunrisers Hyderabad 1st innings David Warner c&b Sam Curran 9 Jonny Bairstow b Ravindra Jadeja 23 Manish Pandey Run Out Dwayne Bravo 4 Kane Williamson c Shardul Thakur b Karn Sharma 57 Priyam Garg c Ravindra Jadeja b Karn Sharma 16 Vijay Shankar c Ravindra Jadeja b Dwayne Bravo 12 Rashid Khan Hit Wicket b Shardul Thakur 14 Shahbaz Nadeem c&b Dwayne Bravo 5 Sandeep Sharma Not Out 1 T Natarajan Not Out 0 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 6w 6 Total (20.0 overs) 147-8 Fall of Wickets : 1-23 Warner, 2-27 Pandey, 3-59 Bairstow, 4-99 Garg, 5-117 Shankar, 6-126 Williamson, 7-146 Khan, 8-146 Nadeem Did Not Bat : Ahmed Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Deepak Chahar 4 0 28 0 7.00 2w Sam Curran 3 0 18 1 6.00 Ravindra Jadeja 3 0 21 1 7.00 Shardul Thakur 2 0 10 1 5.00 1w Karn Sharma 4 0 37 2 9.25 3w Dwayne Bravo 3 0 25 2 8.33 Piyush Chawla 1 0 8 0 8.00 .............................. Umpire Paul Reiffel Umpire Anil Chaudhary Video Nitin Menon Match Referee Javagal Srinath