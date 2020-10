Oct 29 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 49 between Chennai Super Kings and Kolkata Knight Riders on Thursday at Dubai, United Arab Emirates Chennai Super Kings win by 6 wickets Kolkata Knight Riders 1st innings Shubman Gill b Karn Sharma 26 Nitish Rana c Sam Curran b Lungi Ngidi 87 Sunil Narine c Ravindra Jadeja b Mitchell Santner 7 Rinku Singh c Ambati Rayudu b Ravindra Jadeja 11 Eoin Morgan c Ruturaj Gaikwad b Lungi Ngidi 15 Dinesh Karthik Not Out 21 Rahul Tripathi Not Out 3 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 1w 2 Total (20.0 overs) 172-5 Fall of Wickets : 1-53 Gill, 2-60 Narine, 3-93 Singh, 4-137 Rana, 5-167 Morgan Did Not Bat : Cummins, Ferguson, Nagarkoti, Vinod Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Deepak Chahar 3 0 31 0 10.33 Sam Curran 3 0 21 0 7.00 Lungi Ngidi 4 0 34 2 8.50 1w Mitchell Santner 3 0 30 1 10.00 Ravindra Jadeja 3 0 20 1 6.67 Karn Sharma 4 0 35 1 8.75 .......................................................... Chennai Super Kings 1st innings Shane Watson c Rinku Singh b Varun Chakravarthy 14 Ruturaj Gaikwad b Pat Cummins 72 Ambati Rayudu c Sunil Narine b Pat Cummins 38 MS Dhoni b Varun Chakravarthy 1 Sam Curran Not Out 13 Ravindra Jadeja Not Out 31 Extras 0b 0lb 1nb 0pen 8w 9 Total (20.0 overs) 178-4 Fall of Wickets : 1-50 Watson, 2-118 Rayudu, 3-121 Dhoni, 4-140 Gaikwad Did Not Bat : Jagadeesan, Santner, Sharma, Chahar, Ngidi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Pat Cummins 4 0 31 2 7.75 1w Kamlesh Nagarkoti 3 0 34 0 11.33 Sunil Narine 4 0 23 0 5.75 Lockie Ferguson 4 0 54 0 13.50 2w 1nb Varun Chakravarthy 4 0 20 2 5.00 Nitish Rana 1 0 16 0 16.00 1w .............................................. Umpire Richard Illingworth Umpire Chettithody Shamsuddin Video Karumanaseri Ananthapadmanabhan Match Referee Prakash Bhatt