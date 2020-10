IPL Scoreboard

Oct 18 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 35 between Sunrisers Hyderabad and Kolkata Knight Riders on Sunday at Abu Dhabi, United Arab Emirates Match Tied (Kolkata Knight Riders win one-over eliminator) Kolkata Knight Riders 1st innings Shubman Gill c Priyam Garg b Rashid Khan 36 Rahul Tripathi b T Natarajan 23 Nitish Rana c Priyam Garg b Vijay Shankar 29 Andre Russell c Vijay Shankar b T Natarajan 9 Eoin Morgan c Manish Pandey b Basil Thampi 34 Dinesh Karthik Not Out 29 Extras 0b 2lb 1nb 0pen 0w 3 Total (20.0 overs) 163-5 Fall of Wickets : 1-48 Tripathi, 2-87 Gill, 3-88 Rana, 4-105 Russell, 5-163 Morgan Did Not Bat : Cummins, Mavi, Yadav, Ferguson, Vinod Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Sandeep Sharma 4 0 27 0 6.75 Basil Thampi 4 0 46 1 11.50 T Natarajan 4 0 40 2 10.00 1nb Vijay Shankar 4 0 20 1 5.00 Rashid Khan 4 0 28 1 7.00 ............................................................ Sunrisers Hyderabad 1st innings Jonny Bairstow c Andre Russell b Varun Chakravarthy 36 Kane Williamson c Nitish Rana b Lockie Ferguson 29 Priyam Garg b Lockie Ferguson 4 David Warner Not Out 47 Manish Pandey b Lockie Ferguson 6 Vijay Shankar c Shubman Gill b Pat Cummins 7 Abdul Samad c Shubman Gill b Shivam Mavi 23 Rashid Khan Not Out 1 Extras 0b 7lb 1nb 0pen 2w 10 Total (20.0 overs) 163-6 Fall of Wickets : 1-58 Williamson, 2-70 Garg, 3-70 Bairstow, 4-82 Pandey, 5-109 Shankar, 6-146 Samad Did Not Bat : Sharma, Natarajan, Thampi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Pat Cummins 4 0 28 1 7.00 Shivam Mavi 3 0 34 1 11.33 1w Varun Chakravarthy 4 0 32 1 8.00 Andre Russell 2 0 29 0 14.50 1nb Lockie Ferguson 4 0 15 3 3.75 Kuldeep Yadav 3 0 18 0 6.00 1w ..................................... Sunrisers Hyderabad David Warner b Lockie Ferguson 0 Abdul Samad b Lockie Ferguson 2 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (0.3 overs) 2-2 Fall of Wickets : 1-0 Warner, 2-2 Samad Did Not Bat : Bairstow, Pandey, Williamson, Garg, Shankar, Khan, Sharma, Natarajan, Thampi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Lockie Ferguson 0.3 0 2 2 4.00 ....................................... Kolkata Knight Riders Eoin Morgan Not Out 1 Dinesh Karthik Not Out 0 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 0w 2 Total (0.4 overs) 3-0 Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Rashid Khan 0.4 0 1 0 1.50 .............................. Umpire Sundaram Ravi Umpire Pashchim Pathak Video Virender Sharma Match Referee Manu Nayyar