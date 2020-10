Oct 26 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 46 between Kolkata Knight Riders and Kings XI Punjab on Monday at Sharjah, United Arab Emirates Kolkata Knight Riders 1st innings Shubman Gill c Nicholas Pooran b Mohammed Shami 57 Nitish Rana c Chris Gayle b Glenn Maxwell 0 Rahul Tripathi c Lokesh Rahul b Mohammed Shami 7 Dinesh Karthik c Lokesh Rahul b Mohammed Shami 0 Eoin Morgan c Murugan Ashwin b Ravi Bishnoi 40 Sunil Narine b Chris Jordan 6 Kamlesh Nagarkoti b Murugan Ashwin 6 Pat Cummins lbw Ravi Bishnoi 1 Lockie Ferguson Not Out 24 Varun Chakravarthy b Chris Jordan 2 Prasidh Krishna Not Out 0 Extras 0b 3lb 0nb 0pen 3w 6 Total (20.0 overs) 149-9 Fall of Wickets : 1-1 Rana, 2-10 Tripathi, 3-10 Karthik, 4-91 Morgan, 5-101 Narine, 6-113 Nagarkoti, 7-114 Cummins, 8-136 Gill, 9-149 Vinod Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Glenn Maxwell 2 0 21 1 10.50 Mohammed Shami 4 0 35 3 8.75 Arshdeep Singh 2 0 18 0 9.00 1w Murugan Ashwin 4 0 27 1 6.75 Chris Jordan 4 0 25 2 6.25 2w Ravi Bishnoi 4 1 20 2 5.00 ........................................................... Kings XI Punjab 1st innings Lokesh Rahul lbw Varun Chakravarthy 28 Mandeep Singh Not Out 66 Chris Gayle c Prasidh Krishna b Lockie Ferguson 51 Nicholas Pooran Not Out 2 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 1w 3 Total (18.5 overs) 150-2 Fall of Wickets : 1-47 Rahul, 2-147 Gayle To Bat : Maxwell, Hooda, Jordan, Ashwin, Bishnoi, Shami, Singh Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Pat Cummins 4 0 31 0 7.75 Prasidh Krishna 3 0 24 0 8.00 Varun Chakravarthy 4 0 34 1 8.50 Sunil Narine 4 0 27 0 6.75 Lockie Ferguson 3.5 0 32 1 8.35 1w .............................................. Umpire Richard Illingworth Umpire Karumanaseri Ananthapadmanabhan Video Krishnamachari Srinivasan Match Referee Vengalil Kutty