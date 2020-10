Oct 24 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 43 between Kings XI Punjab and Sunrisers Hyderabad on Saturday at Dubai, United Arab Emirates Sunrisers Hyderabad need 13 runs to win from 1 ball Kings XI Punjab 1st innings Lokesh Rahul b Rashid Khan 27 Mandeep Singh c Rashid Khan b Sandeep Sharma 17 Chris Gayle c David Warner b Jason Holder 20 Nicholas Pooran Not Out 32 Glenn Maxwell c David Warner b Sandeep Sharma 12 Deepak Hooda st Jonny Bairstow b Rashid Khan 0 Chris Jordan c Khaleel Ahmed b Jason Holder 7 Murugan Ashwin Run Out Vijay Shankar 4 Extras 1b 1lb 0nb 0pen 5w 7 Total (20.0 overs) 126-7 Fall of Wickets : 1-37 Singh, 2-66 Gayle, 3-66 Rahul, 4-85 Maxwell, 5-88 Hooda, 6-105 Jordan, 7-110 Ashwin Did Not Bat : Bishnoi, Shami, Singh Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Sandeep Sharma 4 0 29 2 7.25 1w Khaleel Ahmed 4 0 31 0 7.75 Jason Holder 4 0 27 2 6.75 2w Rashid Khan 4 0 14 2 3.50 T Natarajan 4 0 23 0 5.75 2w .............................................................. Sunrisers Hyderabad 1st innings David Warner c Lokesh Rahul b Ravi Bishnoi 35 Jonny Bairstow b Murugan Ashwin 19 Manish Pandey c (Sub) b Chris Jordan 15 Abdul Samad c Chris Jordan b Mohammed Shami 7 Vijay Shankar c Lokesh Rahul b Arshdeep Singh 26 Jason Holder c Mandeep Singh b Chris Jordan 5 Priyam Garg c Chris Jordan b Arshdeep Singh 3 Rashid Khan c Nicholas Pooran b Chris Jordan 0 Sandeep Sharma c Murugan Ashwin b Arshdeep Singh 0 Khaleel Ahmed Run Out Ravi Bishnoi 0 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 4w 4 Total (19.5 overs) 114 all out Fall of Wickets : 1-56 Warner, 2-58 Bairstow, 3-67 Samad, 4-100 Pandey, 5-110 Shankar, 6-112 Holder, 7-112 Khan, 8-114 Sharma, 9-114 Garg, 10-114 Ahmed To Bat : Natarajan Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohammed Shami 4 0 34 1 8.50 1w Arshdeep Singh 3.5 0 23 3 6.00 1w Murugan Ashwin 4 0 27 1 6.75 Ravi Bishnoi 4 0 13 1 3.25 Chris Jordan 4 0 17 3 4.25 2w .............................. Umpire Paul Reiffel Umpire Anil Dandekar Video Nitin Menon Match Referee Javagal Srinath