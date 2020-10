Oct 22 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 40 between Rajasthan Royals and Sunrisers Hyderabad on Thursday at Dubai, United Arab Emirates Sunrisers Hyderabad win by 8 wickets Rajasthan Royals 1st innings Robin Uthappa Run Out Jason Holder 19 Ben Stokes b Rashid Khan 30 Sanju Samson b Jason Holder 36 Jos Buttler c Shahbaz Nadeem b Vijay Shankar 9 Steven Smith c Manish Pandey b Jason Holder 19 Riyan Parag c David Warner b Jason Holder 20 Rahul Tewatia Not Out 2 Jofra Archer Not Out 16 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 3w 3 Total (20.0 overs) 154-6 Fall of Wickets : 1-30 Uthappa, 2-86 Samson, 3-86 Stokes, 4-110 Buttler, 5-134 Smith, 6-135 Das Did Not Bat : Gopal, Rajpoot, Tyagi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Sandeep Sharma 4 0 31 0 7.75 Jason Holder 4 0 33 3 8.25 2w Vijay Shankar 3 0 15 1 5.00 T Natarajan 4 0 46 0 11.50 1w Rashid Khan 4 0 20 1 5.00 Shahbaz Nadeem 1 0 9 0 9.00 .................................................. Sunrisers Hyderabad 1st innings David Warner c Ben Stokes b Jofra Archer 4 Jonny Bairstow b Jofra Archer 10 Manish Pandey Not Out 83 Vijay Shankar Not Out 52 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 6w 7 Total (18.1 overs) 156-2 Fall of Wickets : 1-4 Warner, 2-16 Bairstow Did Not Bat : Garg, Samad, Holder, Khan, Sharma, Natarajan, Nadeem Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jofra Archer 4 0 21 2 5.25 1w Ankit Rajpoot 1 0 11 0 11.00 1w Kartik Tyagi 3.1 0 42 0 13.26 2w Ben Stokes 2 0 24 0 12.00 1w Shreyas Gopal 4 0 32 0 8.00 Rahul Tewatia 4 0 25 0 6.25 .............................. Umpire Paul Reiffel Umpire Nitin Menon Video Anil Chaudhary Match Referee Javagal Srinath